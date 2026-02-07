Identifican a hombre ejecutado en la colonia Las Adelitas

Autoridades identificaron como Elder Alan P. L. al hombre que fue ejecutado la noche de este sábado en el cruce de las calles Simón Sigala y Toltecas, en la colonia Las Adelitas, hecho que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información preliminar, vecinos del sector alertaron al número de emergencias tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, elementos policiacos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por agentes de distintas corporaciones para resguardar la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento correspondiente y el levantamiento de indicios balísticos relacionados con el homicidio.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del C-7, donde se le practicó la necropsia de ley.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.