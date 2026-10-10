Huracán “Isaías” categoría 2 toca tierra en Florida; advierten posibles inundaciones repentinas

El huracán “Isaías”, de categoría 2, tocó tierra este viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Según la actualización del organismo, el impacto se produjo alrededor de las 8:30 de la noche, hora local (7:30 de la tarde hora de la Ciudad de México).

Los datos del radar Doppler del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron la llegada del ciclón a la costa.

El NHC advirtió de una marejada ciclónica potencialmente peligrosa en la costa del Golfo de México y de inundaciones repentinas a medida que las condiciones del huracán se extendían tierra adentro.

Una estación de medición de la NOAA en Panama City Beach registró un nivel del agua de 1.7 metros por encima de la media de las mareas altas más elevadas.

Se espera que el sistema pierda fuerza a medida que avance tierra adentro, pero que continúe provocando lluvias intensas y riesgo de inundaciones durante el fin de semana.