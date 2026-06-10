Realizará DSPM operativo de seguridad en transmisión de partidos en el Ángel

El presidente municipal Marco Bonilla dio a conocer que se implementarán operativos de seguridad mañana en la plaza del Ángel y restaurantes por la transmisión de partidos de la selección mexicana.

“Pendientes y alertas sobre todo durante las transmisiones de los juegos especialmente en los de la selección mexicana, el día de mañana se organizará un operativo especialmente en la plaza del Ángel”, comentó

Asimismo se estará dando un operativo especial en centros comerciales y restaurantes.

“Que nos llevemos bien, es un momento para disfrutar el futbol une y recordar que todos somos mexicanos y mexicanas”, comentó.

Destacó que México se destaca con este mundial como el país con más sedes en la historia en la FIFA.

Para finalizar el alcalde dio a conocer su proyección para el partido de la selección mexicana 3 a 0 en su primer encuentro.