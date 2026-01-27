Hoy se reúne la JUCOPO; definirán terna final para elegir a nuevo titular de la CEDH

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, se reunirá este martes para definir y aprobar lo que será la terna final para elegir a la nueva persona titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Según lo programado, la reunión de la JUCOPO será a las 15 horas de este martes y el orden del día es el siguiente:

📃📌Presentación por parte del Departamento de Tecnologías de la Información de los resultados de la evaluación del perfil curricular y de las entrevistas a las personas aspirantes del Proceso de Designación de la Titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

📃📌Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo por el cual se propone al Pleno del H. Congreso del Estado, la terna para la Designación de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Las entrevistas se llevaron a cabo el lunes 19 y martes 20 de enero, en donde 18 aspirantes comparecieron ante los integrantes de la JUCOPO.

Es de recordar que dentro de la evaluación curricular se tomará en cuenta el grado académico (título de licenciatura, maestría y doctorado), la experiencia profesional (trayectoria académica y laboral), la experiencia específica (en el área de derechos humanos), la experiencia gerencial (desarrollo en cargos medios, superiores y colegiados) y la formación profesional adicional (docencia, publicación de libros, artículos, ensayos u otros documentos).

Por último, la matriz de evaluación de la entrevista se basará en: expresión de ideas de manera clara y estructurada con 10 puntos, aportación de elementos que denoten habilidades para asumir cargos de mandos medios o superiores con 10 puntos, competencias indispensables para determinar idoneidad de desempeño de cargo con 10 puntos y propuestas objetivas, imparciales y de combate a la corrupción desde el cargo a desempeñar con 10 puntos.

Luego de aprobarse la terna final, esta se subirá al Pleno y será mediante votación por cédula, que los 33 diputados locales podrán elegir a la persona titular de la CEDH, quien para serlo, deberá lograr los votos de las dos terceras partes de los legisladores presentes.