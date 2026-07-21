“Hoy entrego mis guantes”: Guillermo Ochoa anuncia su retiro de las canchas

Ciudad de México. El portero mexicano Guillermo Ochoa de 41 años, seis veces mundialista, anunció su retiro este martes a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Lo di todo. Lo dejé todo. En mis equipos y en mi selección y hoy entrego mis guantes. El futbol me eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de todo una nación, pero antes de eso mi familia cuidó de mi, ellos fueron mi primer equipo”, dijo el canterano del América en un video con imágenes de sus más grandes logros.

“Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando, porque quizá solo habrá un instante donde todo dependa de ti y cuando llegue ese momento no puedes dudar. Mis guantes nunca fueron solo guantes, fueron la promesa de responder cuando más me necesitaban”, agregó.

Ochoa fue uno de los pocos guardametas tricolores en probar suerte en Europa, donde defendió los colores del Ajaccio de Francia, así como el Málaga y Granada de España y el Standard de Lieja en Bélgica. Pero sus verdaderos momentos históricos los vivió con la playera de la selección mexicana.

“Yo no entiendo mi carrera sin la selección, porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad. Y quizá por eso el destino quiso que todo cerrara donde empezó, en el estadio Azteca, ese mismo lugar que me abrió la puerta ahora me ayuda a cerrarla con gratitud. Ha llegado el momento de quitarme estos guantes y por primera vez dejarlos en otras manos”, sentenció.