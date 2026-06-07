Hombre se quita la vida en vivienda de la colonia Independencia

El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida al interior de una vivienda en la colonia Independencia., presuntamente se quitó la vida.

Se trata de un masculino de aproximadamente 40 años de edad de la etnia tarahumara quien fue localizado en un domicilio ubicado en la calle Manzanas Numeral 820 Cruce con insurgentes en la colonia independencia.



Elementos de la policía municipal, informaron que encontraron al hombre suspendido con una soga al cuello, por lo que procedieron acordonar el perímetro.



Agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaran la evidencia en torno al hecho para una posterior de investigación.