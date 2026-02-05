Hombre armado con machete resulta herido tras intervención policial en la carretera a Cuauhtémoc

La noche de este jueves se registró un fuerte operativo policiaco en el rancho La Cuadrilla, ubicado en el kilómetro 15 de la carretera a Cuauhtémoc, luego del reporte de una persona agresiva y presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas.

De acuerdo con información preliminar, un hombre de aproximadamente 20 años de edad fue reportado por su propia madre, quien solicitó el apoyo de las autoridades debido a que el joven se encontraba sumamente intransigente y armado con un machete.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal para atender el llamado; sin embargo, ante el riesgo que representaba el sujeto, se solicitó el apoyo del grupo K9. Durante la intervención, el individuo agredió al ejemplar canino, causándole diversas lesiones, además de amenazar directamente a los agentes.

Ante la situación de peligro, uno de los policías hizo uso de su arma de cargo, logrando neutralizar al agresor, quien resultó con al menos cuatro impactos de bala.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladaron al joven a un hospital, bajo escolta policial. De igual manera, el elemento canino lesionado fue llevado a recibir atención médica veterinaria.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.