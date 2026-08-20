Hija y pareja sentimental del ‘Tío Lako’, líder regional del CJNG, entre las personas detenidas en operativo en Michoacán

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que integrantes de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, detuvieron a nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante operativos realizados en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio , de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, y entre los detenidos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas, respectivamente, como hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, Tío Lako, líder de una célula de esa organización delictiva.

En estas acciones se aseguraron 64 vehículos, uno de ellos con blindaje, cinco ametralladoras (una calibre .50), nueve armas largas, dos aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron, equipo táctico y se aseguraron dos inmuebles.

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Los operativos por tierra aire estaban encaminados a capturar a Tío Lako, identificado por autoridades federales como jefe regional del CJNG en los estados de Michoacán y Jalisco; “además, es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención (y posterior fallecimiento) de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, en ese entonces líder máximo del CJNG.

Estas acciones que iniciaron alrededor de las cinco de la mañana se llevaron a cabo por personal militar y de la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina-Armada de México).

La Defensa informó que en los operativos “de precisión” en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio se logró la detención de nueve integrantes del CJNG.

Foto Defensa

La institución castrense reportó que entre los detenidos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, quienes junto con el resto de los aprehendidos fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para ser puestos a disposición de la FGR, con sede en la Ciudad de México, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

Tras las detenciones “se registraron diversas interrupciones a las vías de comunicación en el estado de Michoacán, para lo cual se activó el Plan Antibloqueo en la entidad por parte de autoridades civiles y militares, a fin de garantizar el libre tránsito”, indicó la Defensa.