Hay dos interesados en edificio del Palacio del Sol; nos interesa recuperar lo adeudado en predial: Marco Bonilla

A través de edictos y medios de comunicación se ha ofrecido el edificio del antiguo Hotel Palacio del Sol, que se ubica sobre avenida Niños Héroes entre avenida Independencia y Camargo. Lo anterior lo informó el alcalde Marco Bonilla, quien dijo que ha habido dos interesados, pero hasta ahora no ha sido formal.

“Esperemos tener un interesado pronto para poder recuperar el adeudo del predial que carga este edificio”, mencionó el presidente capitalino.

Cabe recordar que el edificio antes mencionado tiene una cuenta pendiente de predial de alrededor de los 19 millones de pesos, según datos de la Tesorería.

No obstante, ante los años que se dejó pasar y aumentar la suma, el Ayuntamiento de Chihuahua intervino, por lo que se hizo el embargo y ahora los dueños aceptaron el remate de este inmueble que se pone a la venta en 120 millones de pesos.