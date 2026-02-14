“Hay dirigencia, hay estructura y hay rumbo claro hacia 2027”: Arturo Medina por Consejo Estatal del PRI

El diputado Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, celebró la realización del Consejo Político Estatal del PRI como una muestra de organización, cohesión interna y visión estratégica de cara a los retos que enfrenta Chihuahua.

El legislador destacó que este momento partidista es resultado del trabajo serio y constante de la dirigencia estatal encabezada por Alex Domínguez, quien —afirmó— ha logrado fortalecer las estructuras territoriales, consolidar la unidad y propiciar el reencuentro del partido con sus causas históricas.

“Hoy el PRI está de pie, con identidad, con estructura sólida y con claridad de rumbo. “Cuando hay liderazgo y trabajo territorial, hay resultados”, expresó.

Medina subrayó el papel estratégico que el PRI mantiene en la región serrana, donde el partido continúa siendo una fuerza predominante y cercana a la gente.

“En la sierra estamos fuertes. Somos la única opción sólida para garantizar el desarrollo integral de la región, porque conocemos sus necesidades, porque hemos gobernado con responsabilidad y porque seguimos presentes donde otros solo aparecen en tiempos electorales”, señaló.

En ese sentido, aseguró que el panorama rumbo al 2027 coloca al PRI como un actor central en la definición del futuro político del estado.

“El 2027 será un punto de inflexión para Chihuahua, y el PRI tendrá un papel determinante. Somos un partido con experiencia de gobierno, con estructura territorial y con mujeres y hombres preparados para encabezar las decisiones que marcarán el rumbo del estado”, sostuvo.

El coordinador parlamentario también reconoció la labor de alcaldes, alcaldesas y regidores priistas que, desde sus municipios, han dado la batalla diaria por poner al partido al frente de la defensa de los verdaderos intereses de la ciudadanía.

“Gracias a su trabajo, compromiso y cercanía con la gente, el PRI no solo compite: gobierna, resuelve y cumple. Han demostrado que cuando el PRI encabeza las administraciones municipales, hay orden, hay resultados y hay desarrollo”, puntualizó.

Finalmente, Arturo Medina reiteró que desde el Congreso del Estado el Grupo Parlamentario del PRI seguirá respaldando una agenda responsable, firme y orientada a fortalecer el desarrollo regional, la estabilidad política y el bienestar de las familias chihuahuenses.