Habrá tres canjes de armas por año; comenzarán a finales de marzo: DSPM

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, expresó que en este 2026 serán tres canjes de armas, el primero lo darán a conocer a finales del mes de marzo, el segundo a mediados del año y el último entre noviembre y diciembre.

Comentó en rueda de prensa que este fue el planteamiento hecho ya al alcalde Marco Bonilla, pues el objetivo es inhibir que existan más armas al interior de algunos hogares y con ello evitar delitos. Asimismo, estos canjes los encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría del Ayuntamiento, así que en fechas más próximas serán ellos quienes den a conocer los detalles.

Es importante mencionar que cada vez que se lleva a cabo este canje en la Plaza de Armas de esta capital, se da a conocer que no habrá investigación ni interrogatorio sobre la procedencia en la recepción del armamento, que ahí habrá personal especialista para valorar el objeto y con base al tabulador brindar el desarme.

Además, que, en la Clasificación de las Armas se consideran nueve categorías distintas desde armas de elaboración casera, armas cortas y largas, artefactos de artillería, granadas, explosivos, y armas de gas y aire comprimido. Se hace un llamado a todos los habitantes de Chihuahua que pudieran tener algún tipo de arma para que participen activamente en esta campaña, con el fin de lograr una ciudad más segura para todos.

