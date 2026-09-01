Gustavo Petro, de visita en CDMX, se reúne con comunidad colombiana, con Paco Ignacio Taibo II y Paloma Saiz

El ex presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra de visita en la Ciudad de México donde se reunió con integrantes de la comunidad colombiana en nuestro país, así como con Paco Ignacio Taibo II y Paloma Saiz.

En sus redes sociales, el ex mandatario de la nación sudamericana informó de esta visita y compartió fotografías junto al director del Fondo de Cultura Económica y la titular de la Feria Internacional del Libro del Zócalo.

“Estoy en Ciudad de México, en donde mi primer encuentro fue con colombianas y colombianos que salieron corriendo a abrazarme y ahora estoy en mi segundo encuentro. Aquí en reunión con el historiador, escritor y director del Fondo de Cultura Económica a nivel mundial, Paco Ignacio Taibo, y su esposa Paloma Saiz, directora de la feria internacional del libro del Zócalo de Ciudad de México”.

Petro dijo que acordó la edición en español de su libro “Economía Política de la Crisis Climática”, para su distribución en las naciones de habla hispana. “Más tarde veremos con mis derechos de autor, en otras lenguas”.