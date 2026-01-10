Guachochi, ejemplo de unidad, democracia y trabajo comunitario: Mario Vázquez

En el marco del 63 aniversario del municipio de Guachochi, conocido como el Corazón de la Sierra Tarahumara, el Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, realizó una visita a esta emblemática región para refrendar su compromiso con las comunidades serranas y con el desarrollo integral del estado.

Durante su estancia, el legislador destacó el trabajo que ha venido realizando el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Maru Campos, reconocimiento que hizo extensivo al secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, quien acudió en representación de la mandataria estatal.

“En el 63 aniversario de Guachochi reafirmamos que la democracia y la libertad no son conceptos lejanos; se viven cuando un pueblo trabaja y convive con dignidad, cuando hay unidad y respeto por nuestras raíces”, expresó Vázquez.

Mario Vázquez subrayó que, como Senador de la República, su responsabilidad es llevar la voz y la visión de la Sierra Tarahumara al centro de las decisiones nacionales, defendiendo causas fundamentales para Chihuahua como el cuidado del agua, la protección de los bosques, el fortalecimiento de la ganadería y el derecho de cada chihuahuense a prosperar.

“Unidos, con liderazgo y trabajo, seguimos fortaleciendo un Chihuahua más fuerte. Apostamos por el trabajo, la educación y el progreso para todas las familias, sin dejar a nadie atrás”, concluyó.