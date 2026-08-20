Golpean brutalmente a hombre y lo dejan tirado en calles de la colonia Campesina

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue localizado severamente golpeado y tirado en el cruce de las calles Violetas y Lilas, en la colonia Campesina.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba lesiones de consideración, entre ellas una probable fractura de cráneo, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron los responsables de la agresión, así como las circunstancias en las que ocurrió la golpiza.

Elementos de la Policía Municipal levantaron el reporte correspondiente y se espera que las autoridades realicen las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables.