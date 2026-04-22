Gobierno perdió 123,000 millones de pesos por huachicol en 2025: Observatorio Ciudadano de Energía

El gobierno mexicano perdió, en el 2025, alrededor de 123,000 millones de pesos por el llamado “huachicol fiscal”, un esquema de contrabando de combustibles y evasión de impuestos que ha sido una constante en las diferentes administraciones, señaló el Observatorio Ciudadano de Energía.

Durante su participación en el 4to Foro Nacional de Energía e Infraestructura, realizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en la sede de la Bolsa Mexicana de Valores en la Ciudad de México, Francisco Barnés de Castro, presidente del Observatorio Ciudadano de Energía, indicó que el costo del huachicol es una “estimación conservadora”.

Desglosado, indicó que la pérdida para Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, fue de 56,000 millones de pesos el año pasado, mientras que para la hacienda pública el costo fue de 67,000 millones de pesos ante la pérdida de recaudación de impuestos como el IEPS y el IVA.

De esta manera, las pérdidas por el huachicol fiscal el año pasado superaron el gasto funcional ejercido en la agricultura, silvicultura, pesca y caza, que fue de 75,874 millones de pesos el año pasado, así como el que se destinó a la ciencia, tecnología e innovación, que sumó 65,692 millones de pesos.

El presidente del Observatorio Ciudadano de Energía señaló que, en los primeros tres meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se logró disminuir el huachicol fiscal; sin embargo, en los últimos años y ya entrado el gobierno de Claudia Sheinbaum, este ha incrementado nuevamente.

El tema del huachicol fiscal ha sido una de las grandes críticas al gobierno actual, esto ante la relación que tiene con la corrupción en las aduanas del país y sus funcionarios. Ante este tema, ya se han presentado algunas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“(El huachicol) está dañando lasfinanzas públicas y las de Pemex de manera impresionante (…) Los últimos tres años se ha disparado el robo descarado de crudodel sistema nacional, que, por lo visto, por lo que aparece en las noticias, es crudo que se va de contrabando a Estados Unidos para ser procesado en refinerías norteamericanas”, explicó Barnés de Castro.

Agregó que aunque ha incrementado el huachicol fiscal, no se ha llegado a los niveles que se observaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Francisco Barnés de Castro, quien fue subsecretario de Energía y comisionado de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), aseguró que en siete años, el huachicol ha generado pérdidas a las finanzas públicas por 515,000 millones de pesos, monto que sería equivalente al presupuesto asignado a Pemex en 2026.

Según el Observatorio Ciudadano de Energía que preside el también exrector de la UNAM, en 2019, la pérdida estimada fue 31,100 millones de pesos; en 2020, 37,100 millones de pesos; en 2021, de 81,100 millones de pesos; para 2022 se elevó a 53, 300 millones de pesos; en el 2023 fue de 72,400 millones de pesos; en 2024, fue de 116, 500 millones de pesos, y ya para el2025, un cálculo conservador arroja una pérdida de 123,000 millones de pesos.

Estos montos incluyen el daño financiero a Pemex y a la Secretaría de Hacienda por el IEPS que se deja de percibir.

“¿Cuánto exportó? ¿Cuánto importó? ¿Y cuánto vendió el mercado? Son cuentas oficiales públicas que aparecen, la diferencia entre ellos es un hueco. En esas cuentas, por cierto, en este cálculo ya está descontado un estimado que proviene del balance nacional del autoconsumo de Pemex”, explicó el especialista.

Preferible un subsidio al diésel

Respecto a los estímulos fiscales que se otorgan a la gasolina en periodos donde el precio del petróleo está elevado, Barnés de Castro señaló que es preferible un subsidio al diésel que a las gasolinas, ya que este último termina beneficiando, principalmente, a la población de mayores recursos.

Explicó que el diésel se utiliza para el transporte público, transporte de carga o para uso agrícola, por lo que tiene un mayor impacto sobre la inflación y los precios de productos básicos en el país.

“Subsidiar la gasolina me parece, en la situación en la que vivimos, inconcebible porque estamos beneficiando a los dos deciles más altos de ingresos de la población y muy poco o nada a la gran mayoría de la población que no tiene acceso a un automóvil”, dijo a la prensa al término de su participación en el foro.

Apoyos insuficientes

Pese a los costosos apoyos que el gobierno federal ha otorgado a Pemex, con costo al erario, éstos han tenido un efecto limitado en la situación financiera de la petrolera, la cual se encuentra en una “de las peores condiciones de su historia”.

En este sentido, el experto señaló que la situación “mejoró muy poco” ya que por cada 10 pesos que el gobierno aportó para sanear las operaciones de Pemex, nueve pesos se fueron a gasto corriente y solo uno se fue a mejorar la situación financiera de la empresa.

“Los pasivos de corto plazo se dispararon de una manera importante, fundamentalmente por el pago a proveedores. La deuda financiera de corto plazo se logró reducir un poco, pero al final de cuentas, año con año se dispararon los pasivos de corto plazo de la empresa, excepto el último año en donde la inyección de capital logró reducir los pasivos”, explicó.

Al cierre del año pasado, la deuda total de la petrolera se ubicó en 84,500 millones de dólares, una reducción contra los 97,600 millones de dólares que se reportaron en el 2024.

En tanto, el gobierno le otorgó recursos a la petrolera a través de cuatro apoyos, los cuales sumaron alrededor de 779,000 millones de pesos.