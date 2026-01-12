Gobierno del Estado ayuda a mitigar frío de comunidad indígena

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (Spyci) llevó apoyos diversos a habitantes de la colonia rarámuri Ladrilleras Norte, que se han visto afectados por el paso de la segunda tormenta invernal de la temporada.

Como parte de las acciones preventivas y de atención inmediata, se distribuyeron cobijas y paquetes de hule para salvaguardar la integridad, de niñas, niños, adultos mayores y familias que enfrentan las inclemencias climatológicas.

Además se repartieron paquetes alimenticios a más de 100 familias, actividades que fueron encabezadas por el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón.

El funcionario refrendó la voluntad del Gobierno del Estado, de apoyar en todo momento a quienes más lo necesitan.

Indicó que continuará la implementación de acciones coordinadas, para atender a las comunidades indígenas urbanas y de la Sierra Tarahumara.

Rascón añadió que serán reforzadas las medidas de apoyo durante la temporada invernal.