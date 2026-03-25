Gobierno CDMX rehabilita zonas aledañas al estadio Azteca; vecinos muestran escepticismo

Ciudad de México. Con la mirada puesta en el Mundial 2026, que comenzará en menos de tres meses, el gobierno de la Ciudad de México presentó la rehabilitación de 10 áreas aledañas del estadio Azteca, que será reinaugurado el fin de semana, con una inversión de más de 200 millones de pesos.

Entre los trabajos destaca la remodelación del puente Huipulco, del circuito vial alrededor del recinto y del parque Tecuiche, así como la creación de un jardín de lluvia.

“Nos propusimos recibir al mundo con orden, seguridad y la mejor experiencia urbana que es lo que hoy estamos viendo, pero también el Mundial para nosotros fue un acelerador de obras (públicas)”, dijo Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, al inaugurar las obras aledañas del recinto de Santa Úrsula, el cual reabrirá el sábado sus puertas con el partido amistoso entre México y Portugal.

El puente Huipulco de la avenida Tlalpan, que se caracterizaba por un gran número de puestos ambulantes y falta de mantenimiento así como de iluminación, ahora se muestra con un paso libre, postes luminarios y nuevos parapetes de seguridad.

También se remodeló el parque Tecuiche, antes llamado Roberto Gómez Bolaños, para ofrecer un espacio recreativo seguro. Uno de los proyectos centrales en la zona es la creación del jardín de lluvia, ubicado en las inmediaciones del recinto, y con el cual se pretende la captación de 1.3 millones de agua pluvial para reducir inundaciones en la zona y recargar los mantos acuíferos.

“Nos dedicamos a garantizar que los servicios básicos de la ciudad pudieran estar plenamente en este lugar, de esa manera, logramos el incremento a la cantidad de agua. Aquí, con el secretario de gestión integral del agua, lo entregamos la semana pasada, se rehabilitaron siete pozos de agua y hoy Santa Úrsula tiene más agua que nunca”, destacó Brugada Molina respecto a la demanda de los vecinos por la escasez del líquido.

El gobierno capitalino aseguró haber repavimentado 10 kilómetros del circuito Azteca que conecta a la Calzada de Tlalpan con avenida del Imán, además de que se colocaron 472 luminarias nuevas y se rehabilitó el paradero Huipulco.

Si bien, se pretende ofrecen un paisaje urbano más limpio y seguro, las labores han generado controversia entre los habitantes de la zona, quienes se han quejado por las afectaciones que sufrieron durante los meses de los trabajos de remodelación y ponen en duda un mantenimiento adecuado a futuro en las nuevas instalaciones.

“Quedó bonito pero nada más es presentación para el Mundial. Habrá que ver cuanto dura, si le dan mantenimiento. Aquí nunca le había dado mantenimiento y ahorita lo hicieron todo bien rápido, a ver si sigue así”, dijo Rogelio Castro, habitante de la zona.

“Hubo muchos cierres en las calles de la colonia y ni avisaban. Ahora sin los puestos ambulantes en el puente se ve bien pero me da más miedo al estar solo, pues al menos estaban los vendedores y sabías que no te iban a asaltar”, indicó Perla, vecina de la colonia Santa Úrsula al mostrar escepticismo por los trabajos de rehabilitación en las inmediaciones del estadio Azteca.