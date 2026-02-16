Gobernamos de manera clara y transparente, no encontrarán problema aquí: Maru por reforma al Sistema Anticorrupción

La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró que en los gobiernos emanados de Acción Nacional no encontrarán problemas relacionados con actos de corrupción.

Ello en relación a la reforma que alista Morena al Sistema Nacional Anticorrupción, que contempla a las fiscalías anticorrupción y las auditorías estatales, al considerar que en algunas ocasiones, dichos organismos funcionan como empleados del gobierno en turno.

Al respecto, Maru Campos dijo que en su administración se ha gobernado de manera clara, transparente y honesta, recordando los informes que emiten tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Recordó que en el caso de la Auditoría Superior del Estado, su titular Héctor Acosta Félix fue nombrado en la administración de Javier Corral, ratificado recientemente para continuar en el cargo por otro periodo.