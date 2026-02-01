Gobernadora Maru Campos lamenta fallecimiento del senador Gustavo Sánchez Vásquez.

A través de sus redes sociales, la gobernadora Maru Campos lamentó el fallecimiento del senador panista Gustavo Sánchez Vázquez:

“Con respeto y profunda solidaridad acompaño a familiares, amigos y seres queridos por el sensible fallecimiento del Senador Gustavo Sánchez Vásquez.

Lo recordaremos por su trabajo, trayectoria y compromiso con vocación de servicio al país.

Mi más sincero pésame, deseo fortaleza, consuelo y paz en este momento tan difícil.

Descanse en paz”, publicó la gobernadora Maru Campos.

Con respeto y profunda solidaridad acompaño a familiares, amigos y seres queridos por el sensible fallecimiento del Senador Gustavo Sánchez Vásquez. Lo recordaremos por su trabajo, trayectoria y compromiso con vocación de servicio al país. Mi más sincero pésame, deseo… pic.twitter.com/X2g5taZUwl — Maru Campos (@MaruCampos_G) February 2, 2026

El senador Gustavo Sánchez Vásquez, expresidente municipal de Mexicali y con una trayectoria que se remonta hasta inicios de la década de 1990, falleció este sábado 31 de enero, confirmaron familiares e integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California.