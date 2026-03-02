Getafe sonríe y aleja al Real Madrid de la cima en España

Madrid. Un gol de volea desde fuera del área del uruguayo Martín Satriano bastó al Getafe para vencer 1-0 este lunes al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. La derrota, correspondiente a la fecha 26 de LaLiga, supone un paso atrás del conjunto blanco en su objetivo de lograr el título.

Corría el minuto 39 de partido cuando el delantero nacido en Montevideo enganchó desde fuera del área una volea limpia con la diestra, que hizo estéril la estirada del arquero Thibaut Courtois. El balón le llegó de un despeje dividido de cabeza entre Tchouaméni y el también uruguayo Arambarri.

Fue el segundo tanto en España del jugador cedido en enero por el Lyon francés.

Aunque quedaba mucho partido por delante, y pese a que el Madrid gozó de claras ocasiones en el segundo tiempo -remates de cabeza de Rüdiguer y de Rodrygo-, el Getafe (11º) demostró su fama justificada de equipo correoso al que cuesta hacerle un gol cuando se cierra atrás.

Sin Mbappé y sin gol

Con la superestrella francesa Kylian Mbappé en París, donde se recupera de un esguince de rodilla, el Madrid salió de inicio con Gonzalo García en ataque junto a la estrella brasileña Vinícius Júnior, que desaprovechó un mano a mano ante el arquero visitante David Soria en el primer tiempo.

El marcador no se volvió a mover y el equipo de Álvaro Arbeloa siguió en la segunda posición, pero tras dos derrotas en las dos últimas fechas ve al Barça a cuatro puntos cuando quedan 12 fechas para el final.

En el tiempo añadido, el Madrid perdió por roja directa al volante argentino Franco Mastantuono por presuntamente haberse dirigido en términos incorrectos al árbitro.

Un minuto después fue el delantero del Getafe Adrián Liso el que tomó el camino de los vestuarios por doble amarilla, la segunda por alejar el balón después de que el árbitro cortase el juego.

El conjunto azulón del técnico José Bordalás se alejó a ocho puntos del descenso.