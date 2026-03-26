Gestionan retorno de Bertha “N” a México tras detención en EU

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que la aprehensión de Bertha “N” en Estados Unidos ocurrió por infracciones migratorias y no por una petición directa de autoridades mexicanas. Sin embargo, tras confirmarse su detención, su estatus legal se modificó debido a procesos pendientes en México.

La dependencia explicó que, una vez bajo resguardo de autoridades estadounidenses, la Oficina de Interpol México —integrada a la Agencia de Investigación Criminal— fue informada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sobre las indagatorias vigentes en contra de la implicada. Esta notificación derivó en la activación de mecanismos federales para coordinar su traslado al país.

En este contexto, la FGR mantiene comunicación constante con agencias de seguridad de Estados Unidos con el fin de concretar una deportación controlada. La intención es que Bertha “N” sea entregada a las autoridades mexicanas para que enfrente las investigaciones y procesos legales abiertos en el estado de Chihuahua.