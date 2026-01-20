Garduño es la prueba de que la 4T premia a funcionarios ineptos, corruptos y que provocan muerte: GPPAN

Tras el nombramiento del extitular de Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, como director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, afirmó que esa designación es la prueba de que la 4T premia a funcionarios ineptos y corruptos.

“Se trata de un funcionario que no dio respuesta en uno de los hechos más lamentables que ha padecido Ciudad Juárez en los últimos años”, recordó Chávez Madrid respecto a la muerte de 40 migrantes en un centro de detención en marzo del 2023, cuando Garduño era titular del INM.

El coordinador panista argumentó que “eso refleja la impunidad en la 4T. A los funcionarios ineptos, corruptos, que provocan muerte, que no entienden y nunca entendieron que bajo su gestión en el Instituto de Migración ocurrió eso y ahora lo premian. Eso es la 4T, premian a los ineficaces y premian a los corruptos”.

“Por supuesto que estamos en contra de que en la Secretaría de Educación se le haya designado, ya parece la Secretaría de Educación nido de funcionarios corruptos e ineptos. Entonces, lamentablemente mucho, sobre todo al área que va tan sensible que es la Secretaría de Educación Pública”, concluyó.