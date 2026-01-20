Garduño debería estar preso, no premiado por el régimen abúlico: Francisco Sánchez

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, condenó el nombramiento de Francisco Garduño como Director General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, calificándolo como una afrenta a la justicia, una burla a las víctimas y una prueba más de la impunidad criminal que protege el régimen de Morena.

Francisco Sánchez recordó que Francisco Garduño fue el principal responsable del Instituto Nacional de Migración cuando, el 27 de marzo de 2023, 40 migrantes murieron quemados vivos en una estación migratoria en Ciudad Juárez, atrapados tras rejas, sin que se abrieran las puertas, sin auxilio y sin humanidad.

“En cualquier país de leyes una tragedia de esta magnitud habría significado cárcel, destitución inmediata y juicio penal. Garduño debería estar preso, no premiado por este régimen abúlico”, denunció.

El legislador subrayó que, a casi dos años de los hechos, no existe justicia para las víctimas, no hay responsables de tras las rejas y el principal señalado no solo evadió la rendición de cuentas, sino que hoy es reciclado dentro del gobierno federal.

“El mensaje del régimen es claro: la vida de los migrantes no vale nada, la justicia no vale nada, y quien obedece al poder, quien se somete a este régimen, aunque cargue con muertos, será protegido”, afirmó.

“El régimen de Morena normalizó la muerte, institucionalizó la impunidad y hoy confirma que la tragedia de los migrantes no fue un accidente, sino una consecuencia de un Estado indolente y criminalmente negligente”, señaló.

El diputado chihuahuense exigió que se revierta de inmediato este nombramiento y reiteró su llamado a que Francisco Garduño enfrente la justicia, porque no puede haber cargos públicos para quienes cargan con 40 muertes impunes.