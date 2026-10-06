Garantiza René Chavira continuidad en Gobierno Municipal y pone seguridad como prioridad

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira, afirmó que su llegada al Ayuntamiento se dará bajo una estrategia de continuidad, con el objetivo de que los proyectos y acciones que dejó en marcha Marco Bonilla no se detengan durante el proceso de transición.

Explicó que durante el último año tuvo acercamiento con los proyectos en curso, pendientes y temas prioritarios de la administración, por lo que actualmente cuenta con un panorama de los asuntos que requieren seguimiento inmediato.

Chavira señaló que su principal objetivo será cerrar el año dando continuidad a los trabajos ya establecidos y comenzar el siguiente ejercicio sin mayores contratiempos. No obstante, adelantó que habrá ajustes en algunos temas para imprimir su propio estilo de gobierno.

El alcalde suplente destacó que la seguridad será el principal eje de su gestión, al considerar que se trata del encargo más importante que recibió de Marco Bonilla. Aseguró que permanecerá atento a este rubro y mantendrá presencia constante para garantizar que las acciones en materia de seguridad continúen sin interrupciones.