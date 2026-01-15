Gael García Bernal se lanza contra el cine hollywoodense y pide la unión del cine mexicano y el europeo

El cine latinoamericano y el europeo comparten un pensamiento crítico “más necesario que nunca” ante la polarización social y la “hegemonía” del cine estadounidense, dijo el actor y cineasta mexicano Gael García Bernal, quien se lanzó así contra Hollywood al recibir la medalla de la Orden de las Artes y las Letras por parte del Ministerio de Cultura de Francia.

Gael García Bernal se lanza contra Hollywood al recibir la medalla de la Orden de las Artes y las Letras

Frente a “una hegemonía del cine en inglés, del cine de Estados Unidos”, las cinematografías de América Latina y Europa deben unirse en un “diálogo entre esos dos continentes” ya que comparten “ciertos principios éticos básicos” como la defensa “del migrante, del extranjero”, afirmó Gael durante el acto en el que se reconoció su carrera celebrado en la Ciudad de México.

El actor de 47 años recibió el martes la medalla de la Orden de las Artes y las Letras otorgada por el ministerio de Cultura de Francia de manos de la embajadora de dicho país, Delphine Borione.

Gael García Bernal habla de sus raíces francesas

La relación de Gael García Bernal con Francia es significativa y va desde el salto internacional que representó el estreno en 2000 de la película Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, en el Festival de Cine de Cannes, hasta películas como La Ciencia de Los Sueños (2006) de Michel Gondry.

La condecoración también le trajo un recuerdo especial a sus lejanas raíces francesas, llevadas hasta México en el siglo 19 por su tatarabuelo Jose Lamarque, de cuya existencia nunca había hablado, ni siquiera a sus hijos Lázaro y Libertad que, presentes en la ceremonia, recién descubrieron allí ese vínculo familiar con Francia.

Pero para García Bernal, la medalla “también es un reconocimiento a sentir que uno no está solo en la lucha”, porque “más que nunca necesitamos ahora una sociedad crítica” a la que puede contribuir el cine de ambos lados del Atlántico, señaló.

“Cuando hemos tenido momentos espectaculares de películas europeas que han funcionado bien acá o mexicanas y latinoamericanas que han funcionado en Europa surgen nuevos parámetros, se abre un mundo inmenso”, insistió el actor.

Gael García Bernal pide eliminar ‘el discurso único’

Gael García Bernal da vida actualmente al explorador portugués Fernando de Magallanes en la película Magellan del cineasta filipino Lav Diaz, estrenada en el último Festival de Cannes.

También protagoniza el drama de ciencia ficción Un Final Diferente, del director italiano Piero Messina.

Aún así, no ha dejado de trabajar en Canada Films y Ambulante, los proyectos que inició hace dos décadas con Diego Luna para impulsar la producción y difusión de documentales como instrumento de transformación social.

“El documental elimina el discurso único”, subrayó el actor. Por eso, apuntó, esta iniciativa “puedo decir que ha ayudado a sofisticar el pensamiento crítico” y a “entender y digerir mejor la realidad tan compleja en la que vivimos”.

Con información de Quién