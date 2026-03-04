Gabinete de Seguridad y FIFA revisan protocolos de seguridad e inteligencia para Mundial 2026

Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que el Gabinete de Seguridad se reunió con representantes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), y se revisaron los protocolos de seguridad, inteligencia, prevención y despliegue que se llevan a cabo para la celebración del Mundial.

“Con trabajo conjunto y coordinación entre federación, estados y municipios, la seguridad de la población y quienes visiten nuestro país durante el mundial”.

Informó que la reunión fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y participaron los secretarios de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, el Almirante Pedro Raymundo Morales Ángeles, así como funcionarios de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, que también serán sedes mundialistas.

García Harfuch difundió a través de su cuenta de “X” que “por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos hoy una reunión con representantes de la @FIFAWorldCup” para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la #CopaMundialFIFA 2026.

En el encuentro participaron también “PabloVazC de @SSC_CDMX; de Gerardo Escamilla de @SSeguridadNL; de @r_velascoa y Juan Ramón de la Fuente de @SRE_mx; de Rodrigo Martínez-Celis Wogau, @GabyCuevas y de representantes de la FIFA”.