Fuga de gas moviliza a policías y bomberos en la avenida Juárez

Elementos de la Policía Municipal del Distrito Ángel y del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta la avenida Juárez, casi en el cruce con Independencia, a espaldas del restaurante Burger King, tras recibir el reporte de una fuga de gas.

En un inicio se indicó que el escape provenía del restaurante Domino’s; sin embargo, durante el recorrido de inspección, un agente de la Policía Municipal detectó que la fuga se encontraba en un medidor ubicado a espaldas de Burger King.

Ante la situación, los agentes procedieron a cerrar el suministro de gas y solicitaron la presencia de personal de Eco Gas para atender la emergencia y realizar el reemplazo de la tubería dañada, por donde se registraba el escape del combustible.