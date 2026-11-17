Un aparatoso accidente entre un vehículo particular Nissan Versa y un tráiler se registró en el Libramiento Oriente, a la altura del entronque hacia Rancho El Medio, en el tramo que conduce al aeropuerto de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor del Nissan Versa intentó incorporarse al Libramiento Oriente sin tomar las debidas precauciones, momento en que el tractocamión lo impactó con parte de sus llantas en uno de sus costados, provocándole cuantiosos daños materiales.

Tras el fuerte encontronazo, los tripulantes del automóvil resultaron con golpes leves, por lo que fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Afortunadamente, ninguno requirió traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos y Carreteras, se encargaron de abanderar la zona para prevenir otro accidente, además de realizar el reporte correspondiente y tomar nota de los hechos.