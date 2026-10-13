Fuerte choque en la colonia Altavista deja una mujer lesionada

Un accidente ocurrio en el cruce de la calle Gómez, Morín y Altamirano de la colonia Altavista dejando a su paso una mujer lesionada y daños materiales.

El accidente se presentó cuando el conductor de una pickup GMC Sierra de color blanco que circulaba en sentido de este a oeste y se impacto de frente en un costado de un vehículo Nissan Versa de color guinda, que circulaba de sur a norte sobre la Gómez Morin.

Una mujer resultó herida en el vehículo guinda, agentes de la Policía Vial acudió al lugar para tomar nota de percance y elaborar que es correspondiente para designar responsabilidades.

Según los primeros informes, el conductor de la pickup fue quien, omitió el alto correspondiente en el cruce antes referido.