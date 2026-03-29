Fue detenido por municipales ante supuesto robo y daños a empresa de telecomunicaciones

Este fin de semana, un hombre de 27 años fue detenido al sur de la ciudad por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de una denuncia en su contra por probable robo de cable de la empresa TELMEX, ocasionando además daños adicionales a las líneas de comunicación.

El detenido dijo llamarse Santos P. V., de 26 años y fue sorprendido al sacar un aproximado de 30 metros de línea instalada en las calles Esmeralda y Vialidad CH-P, la cual llevaba arrastrando al momento de que los policías municipales lograron ubicarlo.

Incluso, un empleado de la empresa mencionada llego al lugar de los hechos y reconoció el material que forma parte de las líneas aéreas de la empresa de telecomunicaciones, ante lo cual el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Zona Centro como probable responsable del delito de robo.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.