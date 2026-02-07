Frío y probabilidad de lluvias para este fin de semana en la capital

Exhortan a tomar precauciones para cuidar la salud

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que este fin de semana, se espera un clima frío con probabilidad de lluvias, principalmente a partir del sábado, en la capital del estado.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para hoy sábado se pronostica una máxima de 22°C y mínima de 8°C, con cielo nublado, vientos moderados y una probabilidad de lluvia del 31 por ciento. Y para el domingo, se prevé una temperatura máxima de 19°C y mínima de 8°C, condiciones nubladas y una probabilidad de lluvia del 51 por ciento.

Recomendaciones ante lluvias: