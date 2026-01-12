Francisco Sánchez interpone amparo para suspender regalo de petróleo a la dictadura cubana

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó un recurso de amparo ante juzgados federales con el objetivo de suspender de manera inmediata el regalo de petróleo del Gobierno de México a la dictadura cubana al considerar que se trata de un acto ilegal, opaco y de traición a la patria que violenta los derechos de los mexicanos.

“Regalar el petróleo de los mexicanos a una dictadura es una traición a la patria y una burla para millones de familias que pagan la gasolina más cara del mundo, que pagan impuesto tras impuesto la falta de recursos públicos, de medicinas, de escuelas dignas”, afirmó el legislador.

Francisco Sánchez indicó que se reporta el regalo de petróleo por más de 3 mil millones de dólares, mientras en México se padece la carencia en salud, seguridad, infraestructura, desarrollo, mientras a Chihuahua se le quieren mandar migajas en el presupuesto.

El legislador chihuahuense remarcó que con ese recurso, el gobierno Mexicano podría construir 50 hospitales totalmente equipados, contratar 100 mil médicos, abastecer todos los hospitales con medicamentos contra el cáncer, rehabilitar 7 mil escuelas o reparar todas las carreteras de Chihuahua.

“México no puede seguir financiando tiranías mientras abandona a su propia gente. Desde Chihuahua decimos con claridad: ni un barril más para dictaduras, todo para los mexicanos”

De tal manera que señala como responsables de esta violación a los derechos de los mexicanos a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Energía (SENER) y Petróleos Mexicanos (PEMEX)

El diputado adelantó que el amparo busca una resolución judicial para detener de manera inmediata el regalo de petróleo a la dictadura cubana, así como obligar a las autoridades responsables a rendir cuentas claras y transparentar los acuerdos con el régimen cubano.