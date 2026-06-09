Francisco Sánchez clausura la Profeco por negarse a defender al pueblo ante registro de celulares

Acompañado por chihuahuenses decididos a defender su libertad, el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, realizó la clausura de las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), denunciando que la institución ha abandonado su deber de proteger a los mexicanos frente al registro obligatorio de celulares y la recolección masiva de datos biométricos.

El legislador chihuahuense señaló que la Profeco decidió cruzarse de brazos mientras millones de usuarios de telefonía móvil son sometidos a medidas que vulneran su privacidad, su libertad y sus derechos fundamentales, mientras las compañías telefónicas están registrando y vinculando su celular sin su autorización.

“La Profeco ha decidido darle la espalda a los ciudadanos y ponerse del lado del régimen de Morena. Se ha cruzado de brazos mientras se violan los derechos de los ciudadanos”, sentenció.

El diputado recordó que presentó una denuncia formal ante la Profeco para exigir que defendiera a los consumidores frente a la ilegal vinculación de líneas sin el consentimiento de los usuarios y esta institución decidió que no puede hacer nada para defender al ciudadano.

“A los mexicanos nos están robando nuestra información, están registrando su celular sin su autorización y toda esa información estará en manos del crimen organizado y la institución que debiera defendernos, la que nos cuesta millones de pesos, se ha sometido al régimen”, declaró.

Francisco Sánchez indicó que el registro de celulares va a caer, porque desde todos los rincones se ha levantado una resistencia firme, de millones de mexicanos decididos a defender su libertad.