Fortalecen resultados en procuración de justicia durante el primer trimestre de 2026

La Fiscalía de Distrito Zona Sur refrenda su compromiso con la sociedad al fortalecer los resultados en procuración de justicia mediante acciones firmes y coordinadas que combaten la impunidad y brindan atención efectiva a las víctimas.

Durante el primer trimestre de 2026 se registraron avances importantes en comparación con el mismo periodo de 2025.

En el rubro de judicialización, se obtuvieron 85 vinculaciones a proceso penal, lo que representa un incremento del 8.97 por ciento (%), respecto de las 78 alcanzadas el año anterior, reflejando la solidez en la integración de las carpetas de investigación.

Además, se solicitaron y ejecutaron 14 órdenes de cateo, cifra que representa un aumento del 133.33% en comparación con las 6 realizadas en 2025, derivando en detenciones y aseguramiento de indicios relevantes para las investigaciones.

En materia de resultados en tribunales, se obtuvieron 24 sentencias condenatorias, lo que significa un incremento del 71.42% respecto de las 14 logradas en el mismo periodo del año anterior, consolidando el combate a la impunidad.

De igual forma, la autoridad judicial libró 78 órdenes de aprehensión, un incremento del 6.89% en comparación con 2025, de las cuales 73 han sido cumplimentadas, evidenciando la efectividad operativa.

En cuanto a Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, se concretaron 87 acuerdos reparatorios, permitiendo a las víctimas acceder a una justicia pronta mediante esquemas restaurativos.

En materia de búsqueda de personas, se logró la localización de 36 personas con reporte de no localización y/o desaparición, además de la realización de 14 operativos de búsqueda y rastreo.

Como parte del acercamiento institucional, se implementó el programa de Ministerio Público Itinerante en comunidades como Punto Alegre, El Vergel, Morelos, Choreachi y Baborigame, brindando atención directa a la ciudadanía.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente en favor de la legalidad, la justicia y la seguridad de las y los ciudadanos, fortaleciendo las acciones que permitan garantizar el acceso a los mecanismos de procuración de justicia en toda la región.

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