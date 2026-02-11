Fortalece UACH la gestión sustentable de pastizales en Chihuahua

Ciencia, tecnología y biodiversidad al servicio del territorio.

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología, y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado consolidan una alianza estratégica orientada al fortalecimiento del sector ganadero y la conservación de los recursos naturales.

Como parte de esta colaboración, ambas instancias desarrollan el proyecto “Evaluación del potencial forrajero en pastizales del estado de Chihuahua”, iniciativa que aporta información científica y técnica para respaldar la toma de decisiones en el manejo sustentable del territorio.

El trabajo conjunto refleja el compromiso institucional con el desarrollo rural, al integrar conocimiento especializado, tecnología aplicada y políticas públicas enfocadas en la productividad, la resiliencia ambiental y el bienestar de las comunidades del estado.

Entre los resultados más relevantes destaca que, durante el invierno 2023–2024, la disponibilidad promedio de forraje seco fue cercana a 500 kg por hectárea. Tras dos años consecutivos de sequía, en el invierno 2024–2025 el promedio descendió a 200 kg por hectárea, una reducción aproximada del 50 %. Esta disminución no solo refleja el impacto climático inmediato, sino también una brecha respecto a los valores históricos reportados por la Comisión Técnico Consultiva para la Determinación de Coeficientes de Agostadero (COTECOCA) a finales de la década de 1960, cuando los agostaderos presentaban mayores niveles de productividad. La sequía meteorológica se transformó así en una crisis agropecuaria, al aminorar la capacidad de carga animal y emerger el coeficiente de agostadero por encima de las estimaciones tradicionales. En contraste, 2025 presentó precipitaciones dentro de lo normal y, durante la temporada de lluvias, la producción superó en muchos casos los 600 kg por hectárea, al indicar una recuperación sensible al constatar la estrecha relación entre lluvia, biomasa y economía rural.

Este estudio también evaluó la calidad nutricional del forraje: en época seca, la proteína bruta osciló entre 3 y 6 %, mientras que en lluvias alcanzó 9 a 13.5 %, reflejando la calidad forrajera de los pastizales en época de latencia y en época de crecimiento. Además, se identificó un cambio en la composición vegetal, con mayor presencia de especies introducidas como Melinis repens (zacate rosado) y Eragrostis lehmanniana (zacate africano), que modifican la estructura del pastizal y plantean nuevos retos de manejo.

Así como mediante el análisis biogeográfico con imágenes satelitales, modelación espacial y Sistemas de Información Geográfica, se generaron mapas estatales de disponibilidad de forraje, herramientas clave para que los ganaderos ajusten la carga animal y tomen decisiones más informadas para una mejor producción de los pastizales.

Con estas acciones la FZyE forma profesionales en Ingeniería en Ecología forma capaces de anticipar crisis, conservar la biodiversidad y fortalecer la producción. Porque producir y conservar no son opuestos: son parte del mismo equilibrio que construye el futuro.