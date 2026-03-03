Fortalece Gilberto Loya relación de seguridad con el sector minero en encuentro internacional en Toronto

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, participó este martes en el 5º Encuentro de Alto Nivel de CEOs de la industria minera que operan en México, celebrado en Toronto, Canadá, donde fue invitado por el destacado modelo de seguridad minera implementado en Chihuahua.

La presencia del titular de la SSPE obedeció a la relevancia nacional e internacional que ha adquirido la Policía Minera como un caso de éxito en materia de protección a la industria extractiva, la cual ha permitido blindar zonas de operación, generar condiciones de certeza para la inversión y fortalecer la coordinación entre autoridades y empresas del sector.

Durante la gira de trabajo, Loya Chávez estuvo acompañado por el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, así como por la directora de Minería, Rocío Flores.

Posteriormente, el titular de la SSPE acudió a la convención Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2026), considerada la mayor convención internacional en materia de exploración y explotación de minerales, cuya primera edición data de 1932.

En este marco, sostuvo una reunión con representantes de la empresa minera Alpayana, firma que adquirió la operación de Dia Bras, compañía con presencia en el estado. El objetivo fue revisar y fortalecer la estrategia de seguridad que garantice la correcta operatividad minera en Chihuahua.

Cabe señalar que la Policía Minera, perteneciente a la Subsecretaría de Despliegue Policial, ha permitido obtener diversos resultados contundentes desde su creación: 628 operativos de resguardo, 540 apoyos en traslados de material, 118 servicios establecidos de seguridad permanente, 256 explosivos asegurados y 63 tiros de mina clausurados. Además, se han asegurado diversos vehículos y se han inhabilitado campamentos utilizados con fines criminales en zonas serranas.

Estas acciones consolidan la posición del estado como referente nacional en seguridad para el sector minero, fortaleciendo la confianza de inversionistas y reafirmando el compromiso institucional de generar condiciones de estabilidad y desarrollo económico.

El secretario Gilberto Loya Chávez reiteró que la seguridad es un pilar fundamental para el crecimiento de Chihuahua y que el modelo de Policía Minera continuará fortaleciéndose como herramienta estratégica, porque con seguridad damos resultados.