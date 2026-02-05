Fortalece Gilberto Loya colaboración internacional con autoridades de Nuevo México

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezado por su titular, Gilberto Loya, acudió a la ciudad de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, como parte de una invitación oficial extendida por el fiscal de distrito, Sam Bregman, y la Comisión Contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de fortalecer la colaboración internacional en materia de seguridad.

La comisión se llevó a cabo durante el jueves 5 de febrero en el Capitolio, donde el equipo de la SSPE sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal Sam Bregman y representantes de la citada comisión, en la que se abordaron temas estratégicos relacionados con el combate a amenazas emergentes, en particular el uso de aeronaves no tripuladas o drones empleados por grupos criminales para la comisión de delitos y actos de terrorismo. Derivado de este encuentro, tanto la SSPE como la Comisión Contra la Delincuencia Organizada definieron una serie de acciones y estrategias conjuntas orientadas a combatir a los delincuentes de manera más eficaz y coordinada.

Cabe destacar que el fiscal impulsa actualmente una iniciativa de ley enfocada en la regulación, control y neutralización de drones utilizados con fines delictivos y de alto riesgo, por ejemplo, su uso para el lanzamiento de explosivos, por lo que la colaboración interinstitucional e internacional cobra especial relevancia. En este contexto, se resaltó que personal de la SSPE ha recibido capacitación por parte de autoridades norteamericanas en el combate y atención de amenazas aéreas.

Durante la reunión, el secretario Gilberto Loya presentó los alcances y beneficios de la Plataforma Centinela, herramienta que permite generar inteligencia, fortalecer la seguridad y reducir los tiempos de respuesta, y que ha sido reconocida a nivel internacional como un pilar fundamental en la operatividad policial. Asimismo, el titular de la SSPE reafirmó el compromiso institucional de la Policía del Estado para continuar fortaleciendo la coordinación binacional, lo cual permite ampliar los alcances de la cobertura en materia de Seguridad Pública, especialmente en las zonas fronterizas entre Chihuahua y Nuevo México.

La comitiva de la SSPE estuvo integrada además por el subsecretario de Estado Mayor, Luis Aguirre; el subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez; así como el director general Jurídico, Omar Tinoco, quienes refrendaron la disposición de la corporación estatal para mantener una colaboración activa con las agencias de seguridad de Estados Unidos.

Posterior a la sesión, el equipo de la SSPE participó en una reunión con la Comisión Judicial de Nuevo México, en la que se analizaron los alcances y beneficios de la cooperación bilateral en el combate a la criminalidad, derivado de la colindancia directa entre el estado de Chihuahua y Nuevo México, lo que exige una intervención constante y coordinada en la franja fronteriza.

Finalmente, Gilberto Loya acompañó al fiscal Sam Bregman en una rueda de prensa, donde se destacaron los beneficios de la actuación inmediata contra el uso indebido de tecnología que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas, como las aeronaves no tripuladas. Estas acciones forman parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por la SSPE, enfocada en fortalecer alianzas y capacidades operativas, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.