Fortalece Comisionada de Atención a Víctimas de la FGE, vínculos institucionales con la Facultad de Derecho de la UACH

Con el objetivo de estrechar lazos entre la academia y el servicio público en favor de la justicia, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, Mtra. Norma Ledezma Ortega, participó en la Feria de Servicio Social y Prácticas Profesionales organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Durante el encuentro, la Comisionada destacó la importancia de que las nuevas generaciones de abogados se involucren desde su formación en la atención integral a víctimas, aportando una visión humana a los procesos de acompañamiento jurídico y social.

Norma Ledezma dialogó con decenas de estudiantes, a quienes explicó el impacto real que su servicio social y prácticas profesionales pueden tener en la restitución de derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y promovió a la CEAVE como un espacio de aprendizaje crítico donde la teoría legal se encuentra con la realidad social del estado de Chihuahua.

“La formación de las y los futuros abogados no debe ser solo de libros, sino de sensibilidad humana. Abrir estas puertas en la UACH nos permite profesionalizar el servicio y, al mismo tiempo, sembrar en los jóvenes el compromiso ético con quienes más lo necesitan”, expresó la Comisionada durante el evento.

La presencia de la CEAVE en esta feria no solo busca cubrir espacios administrativos, sino generar un semillero de especialistas en materia de atención a víctimas. La vinculación busca que los practicantes desarrollen competencias en:

• Acompañamiento jurídico especializado.

• Trato digno y diferenciado a víctimas.

• Comprensión de los protocolos de atención con perspectiva de género.

• Desarrollo de competencias blandas.

• Gestión de políticas públicas en materia de Derechos Humanos.

Con estas acciones, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las instituciones educativas para construir un sistema de justicia más robusto, empático y eficiente.