Formulan imputación a ‘El Flaco’ por el delito de secuestro cometido en Cd. Juárez

El Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra del detenido de nombre Jeremy Daniel B. C., alias “El Flaco”, por el delito de secuestro agravado.

Durante la audiencia inicial, la representación social le hizo del conocimiento que se le atribuye participación en el delito cometido el 27 de agosto de 2025, en Ciudad Juárez.

La investigación ministerial establece que el imputado, en compañía de diversos sujetos, privó de la libertad a dos víctimas masculinas, con el objetivo de causarles un daño o perjuicio, agrediéndolos física y psicológicamente, hasta el día siguiente, cuando las trasladaron en un vehículo hasta el cruce del bulevar Fundadores y calle Costa del Golfo del fraccionamiento Parajes de San José, en donde les dispararon con un arma de fuego, causándoles la muerte.

Jeremy Daniel B.C., de 20 años de edad, fue detenido el pasado sábado 14 de febrero, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el cruce del eje vial Juan Gabriel y Aserraderos, en donde le cumplimentaron una orden de aprehensión por los citados hechos.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para el jueves 19 de febrero, la audiencia de vinculación a proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).