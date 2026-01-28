Formulan imputación a detenido por intentar privar de la vida a dos mujeres en Camargo

– El Juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva

– Mañana jueves se resolverá su situación jurídica

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en el municipio de Camargo, formuló imputación en contra de Ricardo M. C., por el delito de tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio calificado y agravado.

La detención estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión girada por un Juez de Control del Distrito Judicial Camargo.

En la audiencia inicial, esta representación social hizo del conocimiento al detenido que se le atribuyen hechos delictivos ocurridos la madrugada del pasado sábado 24 de enero, en el interior de un domicilio en la colonia Santa Anita, en el municipio de Camargo.

De acuerdo con la investigación ministerial, entre las 01:00 y 01:30 horas del citado día, el imputado intentó privar de la vida a su pareja sentimental causándole heridas con un arma blanca en diversas partes del cuerpo.

Asimismo, a una familiar de ella que intervino para evitar el ataque, también le causó lesiones que ponen en riesgo la vida, situación que mantiene hospitalizadas a las víctimas.

La agente del Ministerio Público, expuso ante el Juez de Control conocedor de la causa penal, los antecedentes de investigación en los que fue enfática en pronunciar las razones de género e interculturalidad en los hechos ocurridos.

El Órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para mañana jueves 29 de enero, la audiencia de vinculación o no a proceso en donde se resolverá su situación jurídica.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)