Formulan imputación a detenido por fraude y falsificación de documentos

• La investigación ministerial establece que engañó a la víctima ofreciendole visa de trabajo y empleo en el Consulado de Estado Unidos, en Ciudad Juárez

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de José María O. T., por los delitos de fraude y falsificación o alteración y uso indebido de documentos, cometidos en perjuicio de un masculino y de la fe pública.

Durante la audiencia inicial, esta representación social le informó que enfrenta una investigación por hechos delictivos ocurridos entre el 04 de julio y el 19 de septiembre del año 2024, en los cuales, bajo el engaño se apoderó de 30 mil pesos, a través de depósitos bancarios.

La investigación ministerial, establece que, el imputado se ostentó como trabajador del Consulado de Estado Unidos en Ciudad Juárez, le ofreció tramitarle una visa de trabajo y empleo como chofer en la dicha sede diplomática, para lo cual presentó documentación apócrifa para obtener el beneficio económico.

Presentada la denuncia e integrada la carpeta de investigación, se obtuvo una orden de aprehensión en contra de José María O.T., con la que fue detenido el pasado lunes 20 de abril por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el cruce las calles Vicente Guerrero y Parque Juárez, de la colonia Los Parques, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 6051/2024, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y programó para el próximo viernes 24 de abril, la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).