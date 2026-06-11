Formulan imputación a detenido por el homicidio de una mujer en Praderas del Oasis

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de José René G. R., por el delito homicidio calificado, cometido a una femenina.

La representación social informó al imputado que se le atribuye el hecho delictivo cometido a Dora Esmeralda M. E., en hechos registrados el 20 de enero del 2026, en el cruce de las calles Oasis de Uranga y Oasis de Suiza, de la colonia Praderas de Oasis, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial, la víctima fue agredida con disparos de arma de fuego, cuando tripulaba un vehículo marca Renault, línea Duster de color guinda.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron al imputado el pasado lunes 08 de junio con una orden de aprehensión.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 352/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para mañana viernes 12 de junio, la continuación de la audiencia inicial, en donde se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).