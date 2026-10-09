Formula FDZC imputación a detenido por homicidio cometido en camión de personal de maquiladora

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) formuló imputación en contra del detenido de nombre Lorenzo Rafael P. M., por el delito de homicidio calificado, cometido en la colonia Jardines de Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

Ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 1248/2026, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, hizo del conocimiento al imputado que se le atribuye participación como coautor en la muerte de un masculino de iniciales H. R. P. M.

De acuerdo a la investigación ministerial, el 29 de abril del año en curso, Lorenzo Rafael P. M., de 50 años de edad, ayudó a un diverso coimputado a planear el homicidio ocurrido al interior de un camión de transporte de personal de maquiladora, en el cruce de las calles Paseos del Pastizal y Peñalva, de la colonia Jardines de Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

Estableciendo la investigación ministerial, que el diverso masculino, disparó con un arma de fuego contra el chofer del camión y huyó a pie hasta cuadras más adelante en donde el imputado lo recogió en una pick up.

El imputado Lorenzo Rafael P. M., fue detenido con una orden de aprehensión el pasado miércoles 7 de octubre, por elementos la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad Especializada, en la calle Rincón Norteño, de la colonia Rincón Parralense, en la ciudad de Chihuahua.

El Órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para el próximo martes 13 de octubre a las 09:30 horas, la continuación de la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar al agresor y otorgar justicia y tranquilidad a las víctimas.