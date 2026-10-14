Firmes en la búsqueda de ser candidato del PRI a la alcaldía de la capital; ya lo externé a dirigentes nacionales: Fermín Ordóñez

El dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, expresó que sigue firme en la búsqueda de ser candidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua capital, pues explicó que se puede tener un candidato en común a la gubernatura y no ir en alianza en algunos municipios, razón por la que ya levantó la mano e incluso ya lo externó a liderazgos nacionales.

“Nosotros estamos firmes en esa búsqueda. Se ha externado a los dirigentes de nuestro partido y en días anteriores también a nuestra dirigente nacional de Movimiento Territorial, Alejandra Andrade Becerril, así como a la secretaria general, Carolina Viggiano, con la intención de contender por la alcaldía en la capital de Chihuahua”, reveló Ordóñez Arana.

El líder priista recordó que si “bien es cierto que hay negociaciones y hay espacios en una alianza que se está trabajando en estos momentos, eso no impide que en lugares como en Chihuahua o en otros municipios, existan varios candidatos a la Presidencia Municipal con un candidato a gobernador. Es decir, si el candidato es Marco Bonilla, como ya se ha manifestado, él sería el candidato común del Partido Acción Nacional y sería el candidato común del PRI. Pero aquí abajo nosotros tendríamos la oportunidad de participar como candidato a la presidencia municipal por el PRI.

“Vamos a esperar a ver qué decide el partido en cuanto a la postulación, a mí me parece que no hay ningún inconveniente, la gente nos ha externado que quien tenga ganas de participar en este esquema, pues lo puede solicitar la dirigencia”, aseveró Fermín Ordóñez.