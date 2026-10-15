Finaliza cargo de Kristi Noem como enviada especial de Trump para seguridad regional

El pasado 22 de septiembre, Noem se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuyo gobierno la presentó públicamente como enviada especial del Escudo de las Américas. Foto @KristiNoem

La ex secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dejó el cargo de enviada especial de la administración de Donald Trump para la iniciativa Escudo de las Américas, luego de que su nombramiento expiró el mes pasado, informó este jueves CBS News.

Noem continúa en el proyecto como asesora principal del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y participa en los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad en el hemisferio occidental, indicó un funcionario del Departamento de Estado.

Escudo de las Américas es una coalición impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump a principios de este año, integrada por Estados Unidos y varios países de América Latina y el Caribe, para coordinar acciones en asuntos económicos, combate a los cárteles y otros temas regionales, aunque muchos han sido criticados por organizaciones sobre su eficacia.

Aunque el nombramiento de Noem venció antes de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en septiembre en Nueva York, la exf uncionaria siguió participando en reuniones diplomáticas relacionadas con la iniciativa.

El pasado 22 de septiembre, Noem se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuyo gobierno la presentó públicamente como enviada especial del Escudo de las Américas.

También asistió a una reunión de dirigentes de la coalición organizada por Trump. Durante su intervención, el mandatario estadunidense reconoció su trabajo: “Quiero agradecer a Kristi Noem por el magnífico trabajo que ha hecho”.

Trump nombró a Noem enviada especial en marzo, después de destituirla como secretaria de Seguridad Nacional en medio de cuestionamientos sobre su gestión y la influencia de su asesor Corey Lewandowski.

La transición coincidió con una gira de cinco países de América Latina y el Caribe, durante la cual Lewandowski apareció en fotografías, aunque el Departamento de Estado aclaró posteriormente que no ocupaba un cargo formal en esa dependencia.

Las actividades públicas de Noem como enviada especial fueron limitadas. Además de su reunión con Noboa en Quito el 25 de marzo, sostuvo conversaciones con diplomáticos ecuatorianos y colombianos en Washington en septiembre y participó en encuentros con dirigentes regionales durante la Asamblea General de la ONU.