Fin de semana con temperaturas frías y probabilidad de lluvias en la capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, durante el fin de semana, se prevén condiciones de cielo nublado, descenso en las temperaturas y probabilidad de lluvias, principalmente para el sábado.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para hoy sábado 24 se anticipa un descenso más marcado, con temperatura máxima de 15°C y mínima de 9°C, cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvia del 59 por ciento, acompañada de vientos moderados.

Asimismo, el domingo 25, se pronostican cielos parcialmente nublados, temperatura máxima de 16°C y mínima de 4°C, y baja probabilidad de lluvia del 3 por ciento.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante el descenso de temperatura, abrigarse adecuadamente, conducir con precaución en caso de lluvia y mantenerse informada a través de los canales oficiales.