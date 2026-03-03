FIFA inicia venta de boletos para repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey

La FIFA inició la venta de entradas a los partidos del repechaje internacional, el 26 y 31 de marzo, que se jugará en Guadalajara y Monterrey para determinar a las últimas dos selecciones clasificadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera con 48 equipos participantes y tres sedes anfitrionas.

A través de su página oficial FIFA.com, el máximo organismo del futbol informó que los boletos correspondientes a las dos rutas eliminatorias -la primera con Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo; y la segunda con Bolivia, Surinam e Irak- podrán adquirirse desde 200 pesos (11.50 dólares) por orden de llegada y estarán sujetos a disponibilidad.

“Ambos caminos podrían dar como resultado que una nación haga su debut en la extravagancia mundial, con Nueva Caledonia y Surinam en disputa para aparecer en su primera Copa”, resaltó la FIFA durante el anuncio de sobre la distribución de tickets.

Los ganadores de la Ruta 1 participarán en el Grupo K del torneo y se enfrentarán a Portugal en Houston (17 de junio), a Colombia en Guadalajara (23) y a Uzbekistán en Atlanta (27). De igual forma, el equipo que prevalezca al final de la Ruta 2 se alineará en el Grupo I, donde jugará contra Noruega en Boston (16 de junio), Francia en Filadelfia (22) y Senegal en Toronto (26).

“La oferta de venta, compra y uso de entradas están sujetos a la documentación legal de la FIFA sobre venta de entradas, disponible antes de la venta en el portal oficial”, recalcó la federación internacional ante la presencia de diversos sitios dedicados a la reventa.