Fiestas escandalosas son una falta administrativa; promueve Municipio la mediación vecinal

Con el objetivo de preservar la sana convivencia y el orden social en las colonias de la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal recuerda que las fiestas escandalosas constituyen una falta administrativa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio.

Este tipo de conductas, que incluyen música a volumen excesivo, gritos o ruidos que alteren la tranquilidad de los vecinos, afectan el derecho de las personas a vivir en un entorno seguro, respetuoso y armónico.

Asimismo, se cuenta con el modelo de Justicia Cívica el cual busca el diálogo y la solución pacífica de los conflictos y no tanto la emisión de sanciones, por lo que invita a las y los ciudadanos a conocer y utilizar el Departamento de Mediación, donde los vecinos involucrados pueden llegar a acuerdos voluntarios, evitando que las problemáticas crezcan.

El Gobierno Municipal reitera que la finalidad de estas acciones no es sancionar, sino fomentar una cultura de respeto a los reglamentos, promover la corresponsabilidad social y contribuir a que las familias chihuahuenses tengan un ambiente social agradable y de respeto mutuo.