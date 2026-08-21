FGR anuncia nuevas órdenes de aprehensión por red de huachicol fiscal ligada a Farías Laguna; será llevado al Altiplano

Ciudad de México. Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal por vía marítima y con la red de contrabandistas de la cual formaba parte el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien está siendo trasladado de Argentina a México para enfrentar acusaciones penales, han arrojado evidencias “para solicitar nuevas órdenes de aprehensión en contra de otras personas”, identificadas como accionistas, apoderados legales y socios de empresas, así como personas que sirvieron de enlaces en seis estados de la República para distribuir el hidrocarburo introducido ilícitamente a México.

En videoconferencia, la funcionaria refirió que, luego de que las autoridades argentinas expulsaran a Fernando Farías Laguna —quien fue detenido el pasado 23 de abril en ese país—, será trasladado para su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Informó que en 2024 el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó al ex titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, sobre “indicios de operaciones de dicha red delictiva, por lo que, en ese año, el Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones”.

Aseguramientos confirmaron operación de la red

“El aseguramiento de un buque con ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025, confirmó la existencia de un entramado criminal que buscó enriquecerse al margen de la ley, en el que habría participado” Fernando Farías Laguna.

Días después, dijo Godoy Ramos, el Gabinete de Seguridad detectó una operación de características similares en Ensenada, Baja California, con el aseguramiento de un segundo buque mediante el cual ingresaron ilegalmente al país cerca de ocho millones de litros de combustible.

Mencionó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) reconstruyó el esquema de operación de la organización delictiva, “basado en el uso de buques tanque que arribaban a puertos como Tampico o Ensenada, donde los hidrocarburos se reportaban indebidamente como aceites o aditivos, para evadir impuestos con la participación de servidores públicos deshonestos”.

Posteriormente, se realizaba el transporte y la dispersión de los derivados del petróleo a través de empresas legalmente constituidas, que se encargaban de su distribución en estaciones de servicio como destino final o bien de lavar el dinero obtenido ilícitamente.

Agentes aduanales habrían facilitado contrabando

Refirió que la FGR obtuvo evidencia de que, para ingresar el combustible de contrabando, la organización actuaba en coordinación con “agentes aduanales corruptos [que] facilitaron la descarga del hidrocarburo, las revisiones simuladas, así como la adulteración en volúmenes y muestras del producto”.

Los avances en las investigaciones sobre el modus operandi de este esquema criminal permitieron determinar su operación en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.

FGR prepara nuevas órdenes de aprehensión

Godoy Ramos dijo que “a partir de la contundencia de las pruebas aportadas, las autoridades argentinas emitieron el acuerdo de expulsión” de Fernando Farías, por lo que representantes de la Fiscalía viajaron a ese país para traerlo a México.

El contralmirante será procesado al igual que otras 15 personas que ya han sido detenidas, entre las cuales se encuentran 12 ex servidores públicos.

La fiscal general destacó que las investigaciones han permitido reunir evidencia para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales y socios de empresas, así como personas que habrían servido de enlace para distribuir el combustible.

Finalmente, señaló que la afectación económica a la organización criminal por los aseguramientos realizados asciende a más de 340 millones de pesos. Además de los millones de litros de hidrocarburos recuperados, fueron aseguradas 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles.