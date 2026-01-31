Festeja Marco Bonilla con familias de Anapra el Día de la Candelaria

Ciudad Juárez, Chih., a 30 de enero de 2026.—

Más de 800 vecinas y vecinos de Anapra se reunieron para convivir con Marco Bonilla en una celebración del Día de la Candelaria marcada por la cercanía, la alegría y el ambiente que distingue a Ciudad Juárez.

Desde su llegada, Bonilla fue recibido con saludos, muestras de cariño y conversaciones directas con las familias de la colonia, en una jornada que se vivió como un verdadero encuentro comunitario, entre risas, fotografías y convivencia sin formalismos.

Durante el evento, Marco Bonilla expresó su gusto por estar en la frontera más importante del país, rodeado de gente trabajadora y solidaria, destacando el carácter fuerte y resiliente de las y los juarenses.

“Juárez es ejemplo de esfuerzo, de lucha y de corazón. Aquí la gente nunca se rinde y siempre sale adelante”, señaló.

La celebración estuvo acompañada de tamales y alimentos tradicionales, música y un ambiente festivo que reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos en una tarde de convivencia.

Vecinas y vecinos reconocieron la disposición de Marco Bonilla para escuchar, caminar la colonia y compartir con la comunidad de forma cercana y sencilla.

El encuentro dejó claro el ánimo positivo y la conexión con las familias de Anapra, en una jornada donde la unión, la convivencia y el trato directo fueron los protagonistas.